Geçtiğimiz günlerde 104. yaşını kutlayan Maria Segunda Perez, uzun yaşamanın sırlarını paylaştı. Arjantin’in Cordoba kentindeki huzurevinde ailesiyle birlikte doğum gününü kutlayan Maria, hayatta kalmanın ve uzun yaşamın temel sırlarını paylaştı.

SIRRI: İYİ DÜŞÜNCELERE SAHİP OLMAK

Maria’nın torunu Marisa, büyükannesinin aileye her zaman olumlu bir bakış açısı aşıladığını belirtti. Maria, uzun ömürlü olmanın en önemli sırrının "iyi düşüncelere sahip olmak" olduğunu söyledi. Aynı zamanda büyükannesi, insanın başkalarıyla karşılaştırmak yerine kendi hayatını iyileştirmeye odaklanmasının önemini vurguladığını açıkladı.

Siyaset ve din gibi bölücü konulardan uzak durmanın ve daha barışçıl bir yaklaşım benimsemenin önemine de dikkat çeken Maraa, sağlıklı bir yaşam için düzenli egzersiz yapmanın ve iyi bir diyeti takip etmenin altını çizdi. Marisa, büyükannesinin her zaman aktif bir yaşam tarzı sürdürdüğünü ve bunun uzun ömrüne katkı sağladığını ifade etti.

UZMANLARDAN ÖNERİ

Sağlık uzmanları, yaşam beklentisinin genetik faktörlerin yanı sıra yaşam tarzı tercihlerine de bağlı olduğunu açıkladı. Örneğin, daha sağlıklı beslenmek, aşırı yememek, kuruyemiş tüketmek, zerdeçal kullanmak ve düzenli egzersiz yapmak gibi alışkanlıkların uzun ömre katkı sağladığına dikkat çekildi.

Healthline, sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla ilgili önemli tüyolar verirken, araştırmalar Akdeniz diyetinin uzun yaşamla bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. Bu diyette tam tahıllar, meyveler, sebzeler, deniz ürünleri, fasulye ve kuruyemişler gibi besinler yer alıyor. Öte yandan omega-3 yağları, B vitaminleri ve selenyum içeren somon ve diğer yağlı balıklar da kalp sağlığını iyileştiriyor ve ani kalp krizi riskini büyük ölçüde azaltıyor.

Yapılan çalışmalar, mutluluğun da uzun ömürle doğrudan ilişkili olabileceğini ortaya koyarken, daha mutlu olan bireylerin daha az mutlu olanlara göre yüzde 18 oranında daha uzun yaşadıkları belirtiliyor. Profesör Andrew Steptoe'nun yaptığı bir çalışmada ise yaşlı insanların hayatlarında anlam ve amaç duygusu taşıyanların daha uzun yaşadıkları gözlemlendi.