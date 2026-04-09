Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle, aile hekimliği hizmetlerinin daha etkin ve kesintisiz sunulması, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ve nitelikli şekilde ulaşması amaçlanıyor.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNE YENİ STANDARTLAR

Yönetmelikte, aile sağlığı merkezlerinin kamu sağlık kuruluşu olduğu vurgulanırken, hizmet sunulan alanlara ilişkin asgari fiziki şartlar güncellendi. Ortak kullanılan malzemelerin aile sağlığı merkezine ait olacağı da netleştirildi.

TIBBİ CİHAZ VE MALZEMELER GÜNCELLENDİ

Aile hekimliği birimlerinde kullanılan tıbbi cihaz ve sarf malzemeler daha açık şekilde tanımlandı. Asgari ekipman listesi güncellenerek hizmet kalitesinin artırılması hedeflendi.

PERSONEL İSTİHDAMINA TEŞVİK

Yeni düzenlemeyle aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı istihdamı teşvik edildi. Askerlik veya doğum nedeniyle görevinden ayrılan hekimlerin yeniden sisteme dönüşlerinde öncelik hakkı açık şekilde tanımlandı.

Devlet hizmet yükümlülüğü kapsamında yapılan atamalara ilişkin usuller de netleştirilerek ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması amaçlandı.

SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI YENİ ADIM

Yönetmelikte, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemeler de yer aldı. Şiddet durumunda, ilgili kişinin aile hekimi kaydının öncelikle farklı bir aile sağlığı merkezine alınması hükme bağlandı.

EĞİTİM SÜRECİNE DÜZENLEME

Aile hekimliği sistemine geçiş sürecinin hızlandırılması amacıyla, çalışanların temel eğitimlerini göreve başladıktan sonra da tamamlayabilmesine imkan tanındı. Uyum eğitimlerinin ise 3 ay içinde tamamlanması zorunlu hale getirildi.

5 HEKİM İÇİN İLAVE ODA BULUNMASI ŞARTI GETİRİLDİ

Aile sağlığı merkezlerinde birim sayısına göre oluşturulan "aşılama ve bebek/çocuk izlemleri odası" ile "gebe izlem ve üreme sağlığı odası" kriterlerinde düzenleme yapılarak her dört hekim için değil, her beş hekim için ilave oda bulunması şartı getirildi.

Uygulamada sıklıkla oda sayısının fazla olduğu ve bu odaların kullanılmadığı gözlemlendiğinden bu odaların "aile hekimliği birimi" olarak sisteme katkı sunmasının sağlanması amaçlandı.