Türkiye’de acil servislerde yaşanan yoğunluk, yalnızca sağlık çalışanlarını değil hastaları da doğrudan etkileyen kronik bir sorun haline gelmiş durumda.

Saatler süren bekleme süreleri, kaybolan dosyalar, geciken tetkikler ve koordinasyon eksikliği sağlık hizmetinin kalitesini düşürüyor.

Sağlık alanında bilişim ve teknoloji hizmetleri veren Sigmatron’un genel müdürlüğünü yapan Albert Gabay’a göre ise bu tablo kader değil; doğru teknoloji ve doğru entegrasyonla büyük ölçüde çözülebilir.

Gabay, sağlık teknolojileri alanında uzun yıllardır geliştirdiği sistemlerle tanınıyor. 2012’de Türkiye’de ilk aktif RFID tabanlı bebek güvenlik sistemini tasarlayıp kurarak sektörde öncülük eden Gabay, aynı zamanda Elpas RTLS platformu için düşük frekanslı RF okuyucu modülü geliştirdi.

Bu sayede tek bir okuyucu üzerinden merkezi sistemle iletişim kurulabiliyor ve hastanelerde gerçek zamanlı konum takibi mümkün hale geliyor. Bebek bilekliklerine entegre edilen hareket ve müdahale uyarı sistemleriyle güvenlik katmanlarını güçlendiren Gabay, bu altyapıyı hastane bilgi sistemleri ve hemşire çağrı ağlarıyla entegre eden yazılım mimarisi de geliştirdi.

Hastanelerin görünmeyen akışı ve endüstriyel deneyim

Gabay’a göre acil servisteki temel problem doktor sayısından ziyade bilgi ve ekipman akışının yönetilememesi. “Acil serviste sorun çoğu zaman görünmez trafiğin kontrol edilememesi. Bir kan tüpü, bir hasta ya da sedye geciktiğinde zaman da kayboluyor,” diyor.

Bu yaklaşımını yalnızca sağlık sektörüyle sınırlamayan Gabay, endüstriyel alanda da ileri takip sistemleri geliştirdi. TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisi’nde, ham petrol ve yakıt taşıyan vagonların farklı tesis noktalarında gerçek zamanlı takibini sağlayan bir sistem kurarak operasyonel süreçlerin daha verimli yönetilmesine katkı sundu.

Ayrıca yüksek sıcaklık ve endüstriyel yıkama koşullarına dayanıklı RFID etiketleri geliştirerek otomasyon süreçlerinde yenilik sağladı.

Gabay’ın geliştirdiği cep telefonu tabanlı kimlik doğrulama sistemi de bu bütünlüğün bir parçası. Pasaport ve kimliklerdeki MRZ kodlarını herhangi bir ek cihaz olmadan okuyan sistem, giriş güvenlik kontrol süreçlerini ciddi ölçüde hızlandırıyor.

Gabay: “Sağlıkta asıl sorun veri akışının yönetilememesi”

Sağlık sistemlerindeki krizin yapısal olduğunu vurgulayan Gabay, çözümün altyapıdan çok veri yönetiminde olduğunu söylüyor. “Hasta kaydı hızlı ve doğru yapılmazsa triyaj sağlıklı işlemez. Hata zinciri baştan başlar,” diyor.

Gabay’a göre acil servislerde dönüşüm, yeni binalardan değil akıllı sistemlerden geçiyor: “Duvarlar değil, veri akmalı. Hastaneler teknolojiyle nefes almalı.”