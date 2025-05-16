AKP Genel Merkez Gençlik Kollarınca düzenlenen "GENÇFEST: Bir Gençlik Festivali" İstanbul'da bulunan Basketbol Gelişim Merkezi'nde konserlerle tamamlandı.
Düzenlenen festivalde Erdoğan'ın konuşmasının ardından çeşitli şarkıcıların konserleri yapıldı.
Gençler tarafından tanına şarkıcı ve rapçiler sahne aldı.
EL ELE SELAMLADILAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da programa katılarak gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer ile sahneye çıkarak katılımcıları selamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ferhat kardeşim hemen kaçmak istiyor. Durmak yok, yola devam" ifadelerini kullandı. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.