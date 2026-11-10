İspanya futbolu, La Liga 2'nin 12. haftasında oynanan Tenerife - Andorra müsabakasında yaşanan kahredici bir ölüm haberiyle yasa boğuldu. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Andorra kalecisi Jesus Owono ile havada son derece sert şekilde çarpışan 30 yaşındaki hücum oyuncusu Jesus de Miguel, yere yığılarak bilincini kaybetti.

Çarpışmanın şiddetiyle kalbi duran talihsiz futbolcuya sağlık ekipleri ilk müdahaleyi saha içinde yaptı. Dakikalar süren kalp masajı ve elektroşok müdahalesinin ardından kalbi yeniden çalıştırılan Miguel, acil koduyla ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi. Yoğun bakıma alınan deneyimli futbolcu, doktorların tüm çabalarına ve yapılan cerrahi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

"18 YAŞINA KADAR ASLA YALNIZ KALMAYACAK"

Takımın yıldız isminin zamansız kaybıyla sarsılan Tenerife Kulübü yönetimi, derin yas ortamında örnek bir dayanışma kararına imza attı. Kulüp yönetimi, Miguel’in geride bıraktığı henüz 1 yaşındaki kızı Carla'nın reşit olacağı 18 yaşına kadar tüm maddi giderlerini ve eğitim masraflarını kulüp bütçesinden karşılama kararı aldı.

Jesus de Miguel için stadyumda düzenlenen duygusal anma töreninde konuşan kulübün çoğunluk hissedarı Rayco Garcia, küçük kıza ömür boyu sahip çıkacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Carla bizim de evladımızdır ve asla yalnız kalmayacak. Tenerife Kulübü olarak o 18 yaşına gelene kadar daima yanında duracağız. Hayatında hiçbir şeyden mahrum kalmaması ve babasının yokluğunu maddi anlamda hissetmemesi için kulübün tüm imkanlarını seferber edeceğiz."

Kulüp CEO'su Antonio Manuel Porro Granados ise yasal yükümlülüklerin çok ötesine geçeceklerini, küçük Carla'nın geleceğini teminat altına almak için aileye sağlanacak fon ve destek paketlerini daha da artırmanın yollarını aradıklarını vurguladı.

İSPANYOL FUTBOLU SEFERBER OLDU

30 yaşında aramızdan ayrılan Miguel’in acısı yalnızca Tenerife camiasını değil, tüm İspanyol spor kamuoyunu birleştirdi. La Liga ve alt liglerdeki birçok kulüp taziye mesajları yayımlarken, futbolcular da kederli aileye destek olmak için harekete geçti.

Eski Tenerife forveti Fran Sol'un öncülüğünde aile için başlatılan yardım kampanyası kısa sürede büyük bir dayanışma hareketine dönüştü. Futbol dünyasının önde gelen isimlerinin de bağışlarıyla katkı sağladığı kampanya, Tenerife Kulübü’nün sunduğu uzun vadeli destek sözüyle birleşerek geride kalan küçük Carla için güçlü bir umut kalkanı oluşturdu.