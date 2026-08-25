Fenerbahçe Voleybol Takımı’nın yıldız oyuncusu Hande Baladın ile Fenerbahçe Basketbol Takımı’nın başarılı ismi Onuralp Bitim’in yaklaşık 3 aydır aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Çiftin ilişkisi, milli maçlarda tribünlere de yansıyor.
Onuralp Bitim, sevgilisi Hande Baladın’ın A Milli Kadın Voleybol Takımı formasıyla sahaya çıktığı karşılaşmalarda tribündeki yerini alarak desteğini sürdürüyor.
Filenin Sultanları’nın Avrupa Şampiyonası kapsamında önceki akşam Slovenya ile oynadığı mücadelede de Bitim tribündeydi. Milli takım, karşılaşmadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.
MAÇ SONRASI DUYGUSAL ANLAR
Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Hande Baladın soluğu sevgilisinin yanında aldı. Bitim, sahaya gelen Baladın’ı öperek galibiyetinden dolayı tebrik etti. Çiftin maç sonundaki samimi anları dikkat çekerken, tribündeki destek de objektiflere yansıdı.
FİLENİN SULTANLARI'NDAN BİR GALİBİYET DAHA
Filenin Sultanları, Slovenya karşılaşmasının ardından dün akşam Macaristan ile karşı karşıya geldi. Milli takım, rakibini 3-0 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası’ndaki üçüncü galibiyetini aldı.