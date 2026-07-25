Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre, Meral Akşener'in kurucusu olduğu Meral Akşener Vakfı resmen tescil edildi. İstanbul merkezli olarak faaliyet gösterecek vakfın kuruluşu, İstanbul Anadolu 34. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla kesinlik kazandı.

Resmi kayıtlara göre vakıf; eğitim, sağlık, sosyal, kültürel ve çevre alanlarında toplum yararına projeler geliştirmeyi hedefliyor. Ayrıca araştırma ve incelemeler yürütmek, ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetleri gerçekleştirmek ve vakıf senedinde yer alan amaçları hayata geçirmek de vakfın faaliyet alanları arasında bulunuyor.

5 MİLYON TL SERMAYESİ VAR

Vakfın kuruluşunda başlangıç mal varlığı olarak 5 milyon TL nakit sermaye tahsis edildi. Merkezi İstanbul'da bulunan vakfın yönetiminde kurucu Meral Akşener'in yanı sıra Esma Bekar ve Fatih Akşener de yer alıyor.

MAL VARLIĞI MEHMETÇİK VAKFINA DEVREDİLECEK

Resmi ilanda yer alan hükme göre, vakfın herhangi bir nedenle faaliyetlerine son vermesi durumunda, borç ve yükümlülüklerin tasfiye edilmesinin ardından kalan tüm mal varlığı ile haklar Mehmetçik Vakfı'na devredilecek. Bu düzenleme de vakıf senedinde açık şekilde yer aldı.