Yoğun bir fikstürden geçen Beşiktaş’ta sakat futbolcuların durumu merak ediliyordu. Sakatlığı nedeniyle son üç resmi karşılaşmada forma giyemeyen Orkun Kökçü’nün sahalara dönüş tarihi henüz netleşmedi.

TRT Spor’un haberine göre, milli futbolcunun sakatlığının tekrarlamaması adına tedavi süreci titizlikle yürütülüyor. Sağlık ekibi, milli futbolcunun sezonun geri kalanı için herhangi bir risk almak istemiyor.

İLK HEDEF CELTİC MAÇI

Orkun Kökçü’nün Kasımpaşa maçında forma giymesi düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Siyah-beyazlılarda hedef, Orkun'un UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak Celtic karşılaşmasına yetiştirilmesi.

25 yaşındaki futbolcunun en iyi ihtimalle Celtic mücadelesinde maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano da kaptanın dönüşü konusunda sağlık heyetinden gelecek rapora göre hareket edecek.