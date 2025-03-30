İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından başlayan protestolar devam ediyor. Binlerce kişi gözaltına alındı ve çok sayıda genç tutuklandı.

Olup bitenlere sessiz kalan fenomenlere ve ünlülere yoğun tepki var.

Şimdiye kadar bir görüş bildirmeyen Cem Yılmaz, bu tepkilere önceki gün "Ben canım ne zaman isterse paylaşım yaparım, Pikaçuya gülmeyecek kadar dertli olabilirim" diye yanıt verdi.

Yılmaz'ın Instagram ve X hesaplarından paylaştığı metin şu şekilde:

"Herkese iyi bayramlar dilerim. Günlük siyaseti bırakalı yıllar oldu, hani işini yap bırak siyaseti denen siyasetten söz ediyorum. Ama memleketimizde son 15-20 yıldır siyaset, millete hizmet yarışından ziyade, birbirini kökten yok etme, aşağılama, yıldırma ile yapılır oldu. Ülkenin normali kalmadı. Yağmur yağsa, sana mı yağıyor ulan bana yağıyor kavgası yapılıyor. Benim bildiğim ramazan da kalabalığa bi iyilik gelirdi o da yıllardır yok ortada. Yarın bayram. Dileğim alanlara çıkan onca insana kulak verilmesi ve devletin millete yasalarda yeminlerde söylendiği gibi hizmet etmesidir."

"Bir iki merkep meşrepe de bilgi; benim menajerim yok, hiç olmadı. 30 senedir vergi mükellefiyim maliye bir kapıdan plaket veriyor diğer kapıdan defterine bi daha bakıcaz diyo 20 senedir. Sorun yok keşke herkese bakılsa. Ben canım ne zaman isterse paylaşım yaparım. Benim zihnimde sokaktaki vatandaştan farkım ayrıcalığım yoktur. Olsa olsa Pikaçuya gülmeyecek kadar dertli olabilirim. Gidişattan memnun değilim. Serseri mayın gibi ağzıma geleni söylememi isteyen deliler de dahil hakkını isteyen herkese hakkının verilmesini istiyorum. Beni boykot etmek istiyorsanız küçük bir bilgi; ben bir şey satmıyorum sevgili kardeşim. Ben sen kazan istiyorum. Gençleri sal abi, gerçekten gerek yok. Bayram yarın."

Yılmaz ayrıca yazdığı ve oynadığı 1998 yapımı 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filminin afişini de "Sen giderken ben dönüyordum" notuyla paylaştı.

Ancak bu paylaşım büyük eleştiri aldı. Komedyen Şahan Gökbakar da bu konuda sessiz kalmadı ve Cem Yılmaz'ın, "Sen giderken ben dönüyordum" demesine göndermede bulundu.

"ASIL SEN GİDERKEN ONLAR DÖNÜYORDU"

Gökbakar, Tarık Akan, Müjdat Gezen ve Semra Özdamar'ın 1970'lerdeki 1 Mayıs yürüyüşünde çekilen fotoğrafı "Asıl sen giderken onlar dönüyordu" notuyla paylaştı.