Şahan Gökbakar, Deniz Göktaş’ın tutuklanmasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

'EN KISA SÜREDE SERBEST BIRAKILMASINI DİLİYORUM'

Gökbakar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Deniz'in gösterisindeki şakalar sebebiyle tutuklandığını üzülerek öğrendim!

Kendi isteğiyle ülkesine dönmüş bir kişiyi, konuşarak işlediği iddia edilen ve ceza alsa bile muhtemelen hapse girmeyeceği bir suç gerekçesiyle tutuklamak ve tutuklu bir şekilde yargılamak kabul edilir bir şey değil!

Deniz çok zeki, yetenekli ve temiz kalpli iyi bir insandır. Kimseyi üzmek ve kırmak istemediğine de eminim. En kısa sürede serbest bırakılmasını diliyorum!"

TUTUKLANDI

Deniz Göktaş, ‘dini değerleri aşağılama’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TERS KELEPÇE TAKILDI

Göktaş’ın son stand-up gösterisi sonrası CİMER’e 185 şikayet yapıldı. Bunun üzerine Göktaş, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yurt dışı seyahati dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Göktaş’ın emniyette ters kelepçe takıldığı anlar ise dikkat çekti.