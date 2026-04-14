Pazar günü oynanan Trendyol Süper Ligi 29. hafta karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kalırken, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkının ikiye düşmesine engel olamadı.



Maç öncesi ve sonrası Galatasaray ile Kocaelispor yönetimi arasında büyük bir gerginlik yaşanırken, fanatik Galatasaraylı kimliği ile bilinen komedyen Şahan Gökbakar'ın maç sonu paylaşımı Kocaelispor taraftarını adeta küplere bindirdi.





Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



“Sıradan birkaç siyahi, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun ve Can Keleş’e 2 puan kaptırdık. Şu Kocaelispor’a 5 puan kaybettik. Şampiyonluk gitmek üzere! Bu takım pozisyon üretemiyor. Bulduklarını atamıyor. Yazık.”



Gökbakar daha sonra ikinci bir paylaşım yaparak “2 hafta sonra bu zamanları hayal edince içiniz daralıyor mu? Kendinize gelin artık” dedi.

Kocaelispor taraftar grubu Hodri Meydan ise Şahan Gökbakar’ın eleştirilerine sert bir yanıt verdi:

“Kocaelispor’un şanlı armasını ve bu formayı onuruyla terleten futbolcularımızı, ‘Recep İvedik’ ağzıyla küçümsemek senin harcın değildir. Sinema perdesindeki hadsizliği gerçek hayatla karıştıran Gökbakar, şunu iyi bilmelidir: Kocaelispor, senin ucuz mizahına meze olmayacak kadar büyük bir camiadır. Bu kentin değerlerini ve yeşil-siyahlı armayı ağzına alırken iki kez düşün, haddini aşma!”

Bu karşılıklı açıklamalar, Galatasaray’ın puan kaybı sonrası camia içindeki gerginliği ve Kocaelispor taraftarlarının tepkisini gözler önüne serdi.









