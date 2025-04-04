Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması üzerine öğrencilerin başlattığı boykot çağrısı, CHP'nin de destek vermesiyle halka yayıldı. Bunun üzerine, bakanlar 1 Nisan gecesi canlı yayınlara bağlandı. RTÜK kanalları uyardı, savcılık boykot çağrılarına soruşturma başlattı. Bakan Yerlikaya "Ekonomiye darbe" dedi. İktidar meseleyi "milli güvenlik sorunu"na dönüştürürken, Erdoğan'ın 3 ay önceki boykot çağrısı tekrar gündem oldu. Binlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı'nın "Boykot yapın" dediği konuşmayı paylaştı.

İktidarın tüm tehditlerine rağmen 2 Nisan'da milyonlarca vatandaş ve çok sayıda işveri boykota katılıp alışverişi durdurdu.

TRT DİZİDEN ÇIKARDI

Boykot çağrısı yapan oyuncu Aybüke Pusat TRT'de oynadığı diziden çıkarıldı. Pusat'a destek paylaşımı yapan Furkan Andıç, Boran Kuzum ve Başak Gümülcinelioğlu da kadrosunda yer aldıkları TRT yapımlarından çıkarıldı.

Oyuncuların dizilerin kadrosundan çıkarılmasına komedyen Şahan Gökbakar tepki gösterdi.

"OMURGALI OLUN"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yapımcılara seslenen Gökbakar, şu ifadeleri kullandı:

"Sayelerinde para kazandığınız, projelerinizi kabul ettirdiğiniz ve dizinizde oynasın diye bir tarafını yaladığınız oyuncularınızı en ufak baskıda, rica veya telefonda satan, yalnız bırakan ve işlerine son veren yapımcılar siz de biraz adam ve omurgalı olun..."