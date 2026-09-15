Yumurta; kaliteli protein, B12 vitamini, kolin, selenyum ve çeşitli vitamin ve mineraller içeriyor. Ancak tavada yağla pişirmek veya yumurtaya peynir, tereyağı gibi malzemeler eklemek öğünün toplam kalori ve doymuş yağ miktarını artırabiliyor.

HAŞLANMIŞ YUMURTA ÖNE ÇIKTI

Haşlama yönteminde yumurtayı pişirmek için ayrıca yağ kullanılmıyor. Bu nedenle yumurtanın kendi besin değerleri korunurken yemeğe tereyağı veya sıvı yağdan gelecek ek kalori ve yağ eklenmemiş oluyor.

Beslenme uzmanları ayrıca yumurtanın çok yüksek sıcaklıklarda ve uzun süre pişirilmemesine dikkat çekiyor. Daha kısa süre ve daha düşük sıcaklıkta uygulanan yöntemler, ısıya duyarlı bazı besin bileşenlerinin kaybını sınırlamaya yardımcı olabiliyor. Bu açıdan haşlama, özellikle yağ eklenmeden uygulanması nedeniyle avantajlı seçenekler arasında gösteriliyor.

PİŞİRİRKEN EKLENENLER FARK YARATIYOR

Sahanda yumurta tek başına sağlıksız kabul edilmiyor. Ancak tavaya eklenen tereyağı veya diğer yağlar, kullanılan miktara bağlı olarak öğünün kalorisini ve yağ içeriğini yükseltiyor. Çırpılmış yumurtaya eklenen peynir, krema ve benzeri malzemeler de aynı şekilde besin profilini değiştirebiliyor.

Uzmanların değerlendirmesine göre yumurtadan yararlanırken yalnızca pişirme yöntemi değil, yanında ve pişirme sırasında kullanılan malzemeler de önem taşıyor. Bu nedenle yağ eklenmeden hazırlanan haşlanmış yumurta, sade ve besleyici bir seçenek olarak öne çıkıyor.