Türk televizyon tarihinin unutulmaz eğlence programlarından "Şahane Pazar", yıllar sonra farklı bir formatla geri dönüyor. Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin hazırladığı program, bu kez ekranlarda değil sahnelerde seyirciyle buluşacak. 80 kişilik büyük bir prodüksiyonla hazırlanan gösteri için Türkiye turnesi hazırlıkları devam ediyor.

EFSANE OYUNLAR YENİDEN SAHNEDE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yıllar boyunca izleyicilerin hafızasında yer eden "Şahane Pazar", sahne versiyonuyla eski heyecanı yeniden yaşatmayı hedefliyor.

Programın sevilen bölümleri arasında yer alan "Belediye Çukuru", "Bardak Oyunu" ve "Yüzük Oyunu" gibi yarışmalar, yeni kurgularıyla sahneye taşınacak.

80 KİŞİLİK EKİPLE HAZIRLANIYOR

"Şahane Pazar Sahnede" gösterisi, geniş bir ekiple hazırlanıyor. Canlı orkestra, dans koreografileri ve özel sahne tasarımlarıyla izleyiciye nostalji ve eğlence dolu bir deneyim sunulması planlanıyor.

Gösteride seyirciler de yalnızca izleyen değil, eğlencenin bir parçası olacak.

UYGUR KARDEŞLERDEN NOSTALJİK BULUŞMA

Süheyl ve Behzat Uygur'un yıllarca milyonları ekran başına toplayan "Şahane Pazar" projesi, yeni formatıyla eski hayranlarını ve yeni nesli bir araya getirmeye hazırlanıyor. Türkiye turnesine çıkacak olan gösterinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.