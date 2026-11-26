Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu için istenen soruşturma izni için kararını verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ilgili mevzuat gereği eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verilmesi için 18 Kasım'da Hazine ve Maliye Bakanlığı'na resmi yazı göndermişti.

Kavcıoğlu hakkında ön inceleme yapılması için Bakanlık Teftiş Başkanlığını görevlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, soruşturma izni verdi.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Fon soruşturmasına yönelik iddialarda adı geçen Kavcıoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Kavcıoğlu istifa paylaşımında şunları kaydetmişti:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim."

Ayrıntılar gelecek...