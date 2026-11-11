BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti. Edinilen bilgiye göre, Kavcıoğlu'ndan görevini bırakması istendi. Bu gelişmenin ardından Kavcıoğlu'nun kim olduğuna dair araştırmalar hızlandı.

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğan Şahap Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünde denetim uzmanlığı eğitimi aldı. İngiltere'de işletmecilik eğitimi gören Kavcıoğlu, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora yaptı.

Bankacılık kariyerine Esbank'ta müfettiş yardımcısı olarak başlayan Kavcıoğlu, aynı bankada müfettiş, şube müdürü ve genel müdür yardımcısı olarak çalıştı. Daha sonra Halkbank'ta İstanbul Bölge Koordinatörlüğü görevini üstlendi. Bankada farklı birimlerden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı.

MİLLETVEKİLLİĞİ VE MERKEZ BANKASI BAŞKANLIĞI YAPTI

Kavcıoğlu, Kasım 2015'te yapılan genel seçimlerde AKP'den Bayburt milletvekili seçildi. 26. Dönem'de TBMM'de görev yapan Kavcıoğlu, milletvekilliğinin sona ermesinin ardından Ağustos 2018'de VakıfBank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine getirildi.

20 Mart 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı olarak atandı. Bu görevini 9 Haziran 2023'e kadar sürdüren Kavcıoğlu, aynı tarihte BDDK Başkanlığına getirildi.

Kavcıoğlu, bankacılık ve finans alanlarında çeşitli akademik çalışmalar yaptı. Makro iktisat alanında 2014 yılında doçent, 2019 yılında profesör unvanını aldı. Finans ve bankacılık üzerine yayımlanmış kitapları ve makaleleri bulunuyor.