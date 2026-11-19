Fon soruşturması kapsamında hakkında soruşturma izni istenen eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında yurt dışı çıkış yasağı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, ilgili mevzuat gereği soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na resmi yazı göndermişti.

Fon soruşturmasında BDDK Başkan Yardımcısı Muhammed Erişen, 3. Daire Başkanı Bilal Soysal ve 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş, tutuklu bulunuyordu.

BDDK'DAKİ GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Kavcıoğlu, hakkındaki fon iddialarının ardından 3 buçuk yıldır görev yaptığı BDDK'dan istifa etmişti.

Kavcıoğlu istifa açıklamasında, “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan affımı istedim. Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız’a en derin şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıntılar gelecek...