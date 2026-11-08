İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon skandalına yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Geçen sezon Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sahaya inerek futbolcularla kutlama yapan eski Kültür Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Kurul Üyesi Batuhan Mumcu'nun eşi, Lydia Holding ortaklarından Neslihan Mumcu hakkında mali tedbir ve inceleme talebinde bulunuldu.

Bu gelişmenin ardından Batuhan Mumcu'nun BTK'daki görevine de son verildi.

SAHAYA ATLAYIP FUTBOLCULARIN PEŞİNDEN KOŞMUŞTU

Mumcu, geçen sezon Süper Lig’in 31. haftasında oynanan derbide Galatasaray'ın, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 3-0 yenmesinin ardından sevincini kontrol edemeyerek sahaya inip galibiyet sevincini futbolcularla yaşamıştı.

Mumcu'nun futbolcuların peşinden koştuğu anlar objektiflere yansımış ve bu durum kamuoyunun tepkisini çekmişti.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ DONDURULMASI İSTENDİ

Soruşturmayı yürüten savcılık, Neslihan Mumcu’nun sermaye piyasası hesaplarında yer alan varlıklarının dondurulmasını ve mal varlığını azaltabilecek işlemlerin kontrol altına alınmasını talep etti. Ayrıca Mumcu’nun tüm mal varlığı hareketlerinin denetlenmesi ve mevcut finansal kayıtlarının detaylı şekilde incelenmesi istendi.

TAŞINMAZ, GEMİ VE HAVA ARACI KAYITLARI ARAŞTIRILACAK

Savcılık makamının talepleri yalnızca borsa ve fon varlıklarıyla sınırlı kalmadı. Neslihan Mumcu adına tescilli herhangi bir taşınmaz, deniz taşıtı (gemi) ya da hava aracı bulunup bulunmadığının ilgili kurumlardan araştırılması talep edildi. Talep edilen tedbirlerin uygulanmasına yönelik süreç, yetkili adli mercilerin incelemesinin ardından kesinlik kazanacak.

GELİŞMENİN ARDINDAN BATUHAN MUMCU GÖREVDEN ALINDI

Eşi Neslihan Mumcu hakkında mali tedbir talep edilmesinin ardından eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve BTK Kurul Üyesi Batuhan Mumcu’nun görevden alındığı bildirildi. Mumcu, 31 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı görevinden ayrılarak BTK Kurul Üyeliğine getirilmişti.

BATUHAN MUMCU'NUN KARİYERİ

1983 yılında Erzincan'da dünyaya gelen Batuhan Mumcu, Yakın Doğu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun oldu. 2012'de Atılım Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü'nde yüksek lisans yapan Mumcu, 2023 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında doktorasını tamamladı.

Kamu görevine 2015 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde başlayan Mumcu; 2016-2018 yılları arasında Başbakan Yardımcılığı Özel Kalem Müdürlüğü, ardından Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'ne getirilen Mumcu, 2023 yılında aynı bakanlıkta Bakan Yardımcılığı görevine atandı. Mumcu ayrıca Yunus Emre Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve TÜRKSOY Türkiye Temsilciliği vazifelerini de yürüttü.