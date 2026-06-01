Ekvador Ligi'nde sakatlanan oyuncuyu sahadan alan mini ambulans, başka bir futbolcuya çarptı.

Ekvador Serie B’de El Nacional - Liga de Portoviejo (LDUP) maçında ilginç bir olay yaşandı. Konuk ekibin 1-0 kazandığı maçın 71. dakikasında yaşanan sakatlık sırasında sahaya giren mini ambulans, yeni bir sakatlığa davetiye çıkardı.

Yerde yatan oyuncuya müdahale için sahaya giren sağlık ekipleri, o sırada farklı yöne bakan Edison Caicedo’ya tıbbi arabayla çarptı. Caicedo'nun araca yandan çarpması, daha büyük bir krizin yaşanmasına engel oldu.

Karşılaşmanın canlı yayınında olayı anbean aktaran spikerler, yaşanan kaza karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Durumun ciddiyetine ve olayın garipliğine dikkat çeken maçın spikeri, "Sedye Caicedo'yu ezdi. İnanılmaz bir durum. Bu tam anlamıyla bir fiyasko." dedi.

Çarpmanın etkisiyle kısa süreli sakatlık yaşayan Caicedo'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.