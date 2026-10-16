Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, sahibi olduğu otelin odasında hareketsiz bulunan 44 yaşındaki Cüneyt Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
İstiklal Mahallesi Metin Bey Sokak'taki otelin işletmeciliğini yapan Yılmaz'ı odada hareketsiz yatarken bulan çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yılmaz'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.