Deniz Kuvvetleri için inşa edilen TCG Akhisar savaş gemisinin Romanya’ya satılmasının ardından TCG İzmir ve TCG İçel aldı iki gemi de Endonezya’ya satıldı. CHP Genel Başkan yardımcısı emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu satışı eleştirdi ve “Deniz Kuvvetlerine ait gemiler ticari ürün değildir, feda edilemez” dedi.

2025 YAPIMI

Milli Savunma Bakanlığı satış için “Türk savunma sanayinin ulaştığı kalite ve teknolojinin göstergesidir” açıklamasını yaptı. İki geminin bir milyar dolara satıldığı belirtildi. Daha önce de Akhisar adlı savaş gemisi 245 milyon Euro’ya Romanya’ya satılmıştı. İçel ve İzmir, 2025 yılının Ocak ve Eylül ayında Deniz Kuvvetleri’ne teslim edildi. Bu gemilerden toplam 8 adet imal edilmesi kararlaştırılmıştı. TCG İstanbul, İzmir, İzmit, İçel adlı gemilerin yapımı tamamlanırken, “TCG Akdeniz, Karadeniz, Ege ve Marmara” adlı gemilerin inşası devam ediyor.

TİCARİ ÜRÜN DEĞİL

CHP Genel Başkan yardımcısı emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu satışı eleştirdi ve “Gemilerimizin döviz elde etmek amacıyla üçüncü devletlere satışı kaygı uyandırmaktadır. Bu gemiler tehdit değerlendirmesi ve harekât ihtiyaçları dikkate alınarak inşa edildi. Ana muharip gemilerin elden çıkarılması, millî güvenlik açısından da kabul edilemez. Türk Deniz Kuvvetleri için planlanan gemiler, ticari ürün değil; millî güvenliğin asli unsurlarıdır, ekonomik gerekçelere feda edilemez” dedi.