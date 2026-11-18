Dünya rekortmeni milli serbest dalış sporcusu Şahika Ercümen, COP31 kapsamında, okyanusların ve denizlerin korunmasına dikkat çekmek amacıyla su altında 4 dakika 36 saniye nefesini tuttu. Dalışın ardından Ercümen, “Denizler gerçekten nefes alamıyor, boğuluyor ve çok ciddi bir sessiz çığlık var suyun altında. Bunu her dalışta gözlemliyorum” dedi.
2 metrelik akvaryuma dalan Ercümen, iklim değişikliğinin denizler ve okyanuslar üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Deniz ekosistemlerinin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadelede farkındalık oluşturulması amacıyla performansı gerçekleştirdi.