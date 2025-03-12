Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yoğun yağışın ardından Hürmüz Adası’ndaki Gümüş ve Kızıl Plaj’ın eşsiz bir manzara sunduğu görüldü. Turistler, kıpkırmızı akan suların oluşturduğu manzarayı hayranlıkla izledi.

Turistik bölgede yağmur sularının kayalıklardan süzülerek denize karışması, etkileyici şelaleler oluşturdu ve kıyıya kadar uzanan ürkütücü bir kırmızı iz bıraktı. Instagram'daki kullanıcı adı 'hormoz_omid' olan tur rehberi, bu ilginç doğa olayını hesabında paylaştı ve video neredeyse bir milyon beğeni aldı.

GİZLİ GÖKKUŞAĞI ADASI

Hürmüz Boğazı’ndaki bu gizemli ada, İran anakarasından kilometrelerce uzakta ve seyrek nüfuslu. Kızıl kumsalların oluşmasının sebebi ise volkanik topraklardaki yüksek orandaki demir oksit mineralleri. Yağmur suyu ve denizle karışan bu mineraller, sahile kendine özgü kırmızımsı bir parlaklık kazandırıyor.

DÜNYADAKİ BENZER GÜZELLİKLER...

İspanya’nın Costa Blanca bölgesinde yer alan Torrevieja kasabası, pembe rengiyle ünlü bir göle ev sahipliği yapıyor. Buradaki olağanüstü renklenmenin nedeni, tuz gölünde yaşayan halobakteriler ve Dunaliella salina adlı özel bir alg türü. Yaz aylarında sıcaklık arttıkça bakteriler daha aktif hale geliyor ve göl, canlı pembe tonlarına bürünüyor.