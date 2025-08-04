İrlanda'nın Galway kentinde yaşayan 29 yaşındaki Chris Hurley ve 39 yaşındaki Matthew Laming, iş gezisi için Aran Adaları'na gitmişlerdi. Gezi kapsamında Plassey gemi enkazını görmek için Inisheer Adası'na da uğradılar.

Ancak sahilde dolaştıkları sırada olaylar gizemli bir hal almaya başladı. Çünkü kayalık alanda cam bir şişe buldular ve içinde el yazısıyla yazılmış, rahatsız edici bir mesaj vardı.

Chris, Mirror gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şişe mumla mühürlenmişti, bu yüzden oldukça garip bulduk. Önce bir şaka sandık ve bir çocuğa verip açmasını düşündük. Ama sonra içimizde bir sorumluluk hissederek mesajı kontrol etmeye karar verdik."

"LÜTFEN YARDIM GÖNDERİN"

Mektupta "Help" (Yardım), "Hello" (Merhaba) ve "SOS" olmak üzere üç İngilizce kelime vardı. Mektubun geri kalanını ise Endonezce'ye benzettikleri bir dilden çevirdiler ve şoke edici bir ifadeyle karşılaştılar:

"Lütfen yardım gönderin. 12/20'den beri kayıbız. Burada üç kişiyiz, bu adanın adını bilmiyoruz ve yaralıyız."

Notun alt kısmında Çince karakterler de bulunuyordu. Arkadaşların mesajı Reddit'te paylaşması üzerine dikkatli bir kullanıcı, "Yong Yu Sing #18" adlı mürettebatsız bulunan bir gemiyle bağlantılı olabileceğini söyledi.

TÜM DÜNYA OLAYI KONUŞMAYA BAŞLADI

Paylaşım 1 milyondan fazla görüntüleme aldı. İnsanlar ise mektubun gerçekliğini ve geçmişini anlamaya çalışıyordu.

İnsanlar, Chris ve Matt'e bu mektubu mutlaka polise götürmeleri gerektiği konusunda baskı yaptı. Hatta bazı kişiler Tayvan sahil güvenliğini bile bilgilendirmeye çalıştı.

Olay, kısa sürede Tayvan ulusal basınında da haber oldu. Kayıp geminin hikayesi yeniden gündeme geldi.

Tayvan haber ajansı CNA'ya göre Yong Yu Xing No. 18 adlı balıkçı teknesi, 30 Aralık 2020'de Hawaii açıklarında kaybolmuş ve hiçbir yardım çağrısı gönderilmemişti. 1 Ocak 2021'de gemi sahibi durumu bildirmiş ve yardım istemişti.

MÜRETTEBATIN AKIBETİ HALA BİLİNMİYOR

Gemide Tayvanlı kaptan Li ve dokuz Endonezyalı mürettebat bulunuyordu. Ancak bir uçak tarafından açık denizde başıboş şekilde sürüklenirken görülen gemide hiç kimse yoktu. Mürettebatın akıbeti hala bilinmiyor.

Chris ve Matt, buldukları notu İrlanda'daki yerel polise teslim etti. Polis yetkilileri mektubu 'büyüleyici' olarak tanımladı ve olayı araştıracaklarını söylediler. Chris, henüz polislerden bir geri dönüş almadığını ancak gelişmeleri sabırsızlıkla beklediğini ifade etti:

"Bir iş gezisinde karşılaşmayı bekleyeceğiniz en son şey bu olurdu. Ama teslim etmeseydik, hep kendi kendimize 'ya gerçekten biriyse?' diye soracaktık."