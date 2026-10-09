Japonya'nın Hamamatsu kentinde 2023 yılında kıyıya vuran dev metal küre, güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Yaklaşık 1,5 metre çapındaki cismin ilk etapta ne olduğu belirlenemedi. Patlayıcı olma ihtimali üzerine inceleme başlatılırken yapılan değerlendirmelerde metal kürenin büyük olasılıkla denizcilikte kullanılan bir şamandıra olduğu sonucuna varıldı.

SAHİLDE DEV METAL KÜRE BULUNDU

Japonya'nın Hamamatsu kentindeki sahilde ortaya çıkan metal küre, yaklaşık 1,5 metrelik çapıyla dikkat çekti. Kıyıya nasıl ulaştığı bilinmeyen cismin ne amaçla kullanıldığı ilk anda anlaşılamadı. 2023 yılında yaşanan olayda, metal kürenin kaynağının belirlenmesi için güvenlik ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

PATLAYICI OLMA İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULDU

Sahilde bulunan metal kürenin ilk etapta patlayıcı olabileceğinden şüphelenildi. Bu ihtimal üzerine güvenlik ekipleri harekete geçerek cismi incelemeye aldı. Yapılan değerlendirmelerde cismin niteliğinin belirlenmesine odaklanıldı. İlk incelemelerin ardından metal kürenin patlayıcıdan ziyade denizcilikle bağlantılı bir ekipman olabileceği değerlendirildi.

GİZEMLİ METAL KÜRE NE ÇIKTI?

Güvenlik ekiplerinin incelemeleri sonucunda yaklaşık 1,5 metre çapındaki metal cismin büyük olasılıkla bir deniz şamandırası olduğu değerlendirildi. Denizcilikte kullanılan şamandıralar, su üzerinde belirli noktaların işaretlenmesi ve çeşitli denizcilik faaliyetlerinde kullanılabiliyor. Ancak Hamamatsu sahilinde bulunan kürenin nereden geldiğine ilişkin kesin bir bilgi paylaşılmadı.

Japonya'da dikkat çeken olay, 2023 yılında Hamamatsu kentinin kıyısında meydana geldi. Metal kürenin sahile vurmasının ardından başlatılan incelemeler, cismin olası tehlikelerinin değerlendirilmesini sağladı. İlk aşamada patlayıcı olabileceği düşünülen cismin daha sonra deniz şamandırası olarak değerlendirilmesiyle olayın niteliği açıklığa kavuşmaya başladı.