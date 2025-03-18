Bölgedeki plajlarda sörf yapan kişiler, denizle temas ettikten sonra göz yanması, boğaz ağrısı ve öksürük gibi sağlık sorunları yaşamaya başladı. Bu durum üzerine yetkililer, halk sağlığını koruma amacıyla iki plajı kullanıma kapattı.

Güney Avustralya Çevre Koruma Kurumu yetkilisi Sam Gaylard, olayın nedeninin mikroalg patlaması olabileceğini belirtti.

Gaylard, "Bu tür mikroalg patlamaları, genellikle yılın belli zamanlarında izole olaylar olarak gerçekleşir; ancak şu an yaşadığımız büyüklükte bir vaka oldukça nadir ve sıra dışı" açıklamasını yaptı.

Uzmanlar, mikroalglerin oluşumunda olağan dışı hava koşullarının etkili olabileceği ihtimali üzerinde duruyor ve incelemeleri sürdürüyor.

Yetkililer, bölgedeki incelemelerin tamamlanmasının ardından plajların yeniden kullanıma açılması konusunda karar vereceklerini açıkladı.