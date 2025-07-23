Keşif, Mart 2020’de, COVID-19 karantinasından hemen önce Carlos Neto de Carvalho ve eşi Yilu Zhang’ın sabah erken saatlerde Monte Clérigo sahilinde yaptığı bir yürüyüş sırasında gerçekleşti.

DİK KAYALIKLARA TIRMANMAK ZORUNDA KALDILAR

Jeolog ve coğrafyacı çift, çökmüş bir uçurumun yakınındaki kaya oluşumlarının üzerinden geçerken bu tarihi izlere rastladı. Ancak izleri belgelemek üzere geri döndüklerinde, gelgitin hızla yükselmesi sonucu neredeyse tuzağa düştüler ve 15 metrelik dik bir kayalığı tırmanarak bölgeden ayrılmak zorunda kaldılar.

Tüm zorluklara rağmen bu çaba karşılığını verdi. Araştırmacılar sahilde toplam 26 ayak izinden oluşan beş ayrı iz yolu tespit etti. Ayrıca yakındaki Praia do Telheiro sahilinde de tek bir Neandertal ayak izi bulundu. Böylece Avrupa'da bugüne kadar keşfedilen Neandertal ayak izi yolu sayısı sekize ulaştı.

78 BİN YILLIK...

Ayak izlerinin yaşı, "optik uyarımlı lüminesans" yöntemiyle 83 bin ila 73 bin yıl öncesine tarihlendirildi. Bu teknoloji, mineral tanelerinin en son ne zaman güneş ışığına maruz kaldığını ölçerek yaş tayini yapılmasını sağlıyor.

İzlerin boyutları ve biçimleri incelendiğinde, bir yetişkin erkek Neandertal’in, 7-9 yaşlarında bir çocuk ve 2 yaşından küçük bir bebekle birlikte sahil kumullarında yürüdüğü anlaşıldı. İzler hem sahile doğru hem de sahilden uzaklaşan yönlerde bulunduğundan, bu grubun muhtemelen yiyecek arayışı içinde olduğu düşünülüyor.

KAMP ALANININ YAKININDAYMIŞLAR

Araştırmacılara göre bu izler, Neandertallerin gündelik faaliyetlerinde çocuklarıyla birlikte olduklarını gösteriyor. Büyük memelilere ait izlerin Neandertal izlerinin üzerine binmiş olması ise bu grubun geyik, tavşan veya at gibi avları pusu kurarak ya da takip ederek avlamış olabileceğini düşündürüyor.

Ayak izlerinin dik bir kumul yamaçında bulunması, olası bir kamp alanının çok yakınında olduklarına işaret ediyor. Ancak şu ana kadar kamp alanına dair herhangi bir fiziksel kalıntıya rastlanmadı.

Araştırmacılar, Neandertallerin bu zorlu kıyı ortamlarında mevsimsel de olsa bilinçli olarak bulunduğunu ve arazinin sunduğu avantajlardan faydalandığını belirtiyor.