Mersin’de sıcak havaların etkisiyle deniz sezonu hareketlenirken, tatilciler bayram tatilini sahillerde değerlendirmeye başladı. Erdemli ilçesindeki Kocahasanlı sahilinde yaşanan olay, kısa süreli paniğe neden oldu.
Denizde beliren bir karartıyı gören vatandaşlar, bunun köpek balığı olabileceğini düşünerek denizi hızla boşalttı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda söz konusu karartının köpek balığı olmadığı ve tehlikeli bir durumun bulunmadığı belirlendi.
GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin de bölgede keşif yaptığı ancak köpek balığı olmadığı anlaşıldı. Görülen canlının caretta caretta olduğu tahmin ediliyor.