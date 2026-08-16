Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki Tavşancıl Sahili’nde Mert Kütükçü, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada M.Ö.’nün bıçaklı saldırısına uğradı. TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Vücudunun 17 yerinden bıçaklanan Kütükçü, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. CİNAYET ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında cinayet şüphelisi M.Ö. ile R.Y. ve V.U. düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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