Fransa’nın kuzeyindeki bir plajda, İngiltere'ye ulaşmaya çalışan bir şişme botu engellemek isteyen Fransız polis ekipleri ile göçmenler arasında yaşanan arbede kameralara yansıdı.

Görüntülerde, can yeleği giyen kişilerin polis ekiplerini uzak tutmak amacıyla yerden aldıkları taşları fırlattığı görüldü.

polis memurlarının ise Pava spreyi kullandıktan sonra şişme botu bıçakla patlattı. Onlarca polis arabalarla plaja akın etti, göçmenleri yakaladı.

Arbededen sonra polis göçmenleri gözaltına aldı. Göçmenlerin son durumu ise henüz bilinmiyor.

FRANSA VE İNGİLTERE GÖÇMENLERE KARŞI

Olay, Fransız hükümetinin İngiltere ile sağlanan 660 milyon sterlinlik yeni anlaşmanın ardından geçen üç aylık süreçte 185 "küçük tekne geçiş olayını" engellediğini duyurduğu dönemde meydana geldi.

Göçmenler, videoda da görülen küçük botlar, tekneler ve yelkenlileri doldurarak Manş denizini geçiyor ve İngiltere'ye gidiyor. Fransa ve İngiltere ise bu tekneleri durdurmak için çalışıyor.

Nisan ayında imzalanan anlaşmadan bu yana Fransız plajlarında, 50 kişilik bir çevik kuvvet ekibi de dahil olmak üzere ek polis birimleri görev yapıyor.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, polis müdahalelerinin plajlarda ve denizde devam ettiğini belirtirken, Mart ayından bu yana kıyıda ilerleyerek daha fazla insanı toplamayı hedefleyen 12 "kaçak botun" durdurulduğunu bildirdi.

Ayrıca botlara ve motorlara kullanılamadan el konulması amacıyla daha fazla kaynak ayrıldı. Bu ay içinde tek bir botla 230 kişinin yolculuk yapmasıyla rekor sayıya ulaşıldı.

İnsan kaçakçılığı yapan çetelerin ise taktik değiştirerek tek bir bota daha fazla insan bindirmeye başladığı gözlemlendi.

Bakanlar başarılı geçiş sayısının düştüğünü vurgularken, insani yardım kuruluşları Fransız polisinin artan müdahalelerinin sığınmacıların hayatını riske attığı konusunda uyarıda bulundu.

47 BİN GÖÇMEN DURDURULDU

İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni İngiltere -Fransa anlaşmamız şimdiden gerçek bir etki yaratıyor, geçişleri gerçekleşmeden önce durduruyor ve arkalarındaki suç çetelerini çökertiyor" dedi.

Bakan, "İnsan kaçakçılarının hiç şüphesi olmasın; operasyonlarını çökertiyoruz, ekipmanlarına el koyuyoruz ve iş modellerini temelli bozuyoruz. Fransa ile ortak çalışmamız sayesinde seçimden bu yana 47 binden fazla küçük tekne geçiş girişimini durdurduk ve pes etmeyeceğiz." dedi.

Sınır Güvenliği Komutanlığı'ndan Charlie Eastaugh ise şu ifadeleri kullandı: