Florida eyaletindeki Melbourne Beach sahilinde yaşanan olayda Kristen Marvin, bulduğu parçanın hafif ve mumsu yapısından şüphelenerek evinde çeşitli testler yaptı. Yapılan testlerde parçanın amberin bilinen özelliklerini taşıdığı görüldü. Nadir bulunan bu maddenin yüksek piyasa değeri ise keşfi daha da dikkat çekici hale getirdi.

ÖNCE PLASTİK SANDI SONRA GERÇEĞİ FARK ETTİ

Kristen Marvin, sahilde yürürken kumların arasında beyaz ve sarı tonlarında bir parça fark etti. Başlangıçta denize atılmış plastik olduğunu sandığı nesneyi eline aldığında beklediğinden hafif olduğunu ve yüzeyinin mumu andırdığını gördü.

Parçayı evine götüren Marvin, amber olup olmadığını anlamak için bazı testler yaptı. Nesnenin suda yüzmesi ve sıcak bir iğneyle temas ettiğinde beyaz duman çıkarması, amberin bilinen özellikleriyle örtüştü. Ancak parçanın gerçek niteliği henüz bağımsız bir laboratuvar incelemesiyle doğrulanmadı.

Balinaların sindirim sisteminde oluşan amber, denizde uzun süre sürüklendikten sonra kıyıya vurabiliyor. Özellikle parfüm üretiminde kokuların kalıcılığını artırmak amacıyla kullanılan bu madde, nadir bulunması nedeniyle oldukça yüksek fiyatlara alıcı buluyor.

DEĞERİ BİNLERCE DOLARA ULAŞABİLİYOR

Amberin fiyatı, ağırlığına, kalitesine ve denizde geçirdiği süreye göre değişiyor. Bazı yüksek kaliteli örneklerinin kilogram fiyatı 357 bin dolara (yaklaşık 17,8 milyon TL) kadar ulaşabiliyor. Ancak Marvin'in sahilde bulduğu parçanın ağırlığı ve piyasa değeri konusunda kesin bir rakam bulunmuyor.

Kristen Marvin'in sahilde benzer bir parçayla karşılaşması ilk kez yaşanmıyor. Kadın, 2024 yılında da iki ayrı amber parçası buldu. Son keşifle birlikte karşılaştığı benzer parçaların sayısı üçe yükseldi.

ABD'de ispermeçet balinaları koruma altında bulunduğu için amber ticareti de yasak. Bu nedenle Marvin, bulduğu parçaları ilgili yetkililere bildirdi. Parçalardan biri yerel bir balina koruma kuruluşuna teslim edilirken diğerleri yetkililerin yönlendirmesi doğrultusunda muhafaza ediliyor.

Marvin, sahilde bulduğu parçaları satmak yerine çocuklara deniz yaşamını tanıtmak amacıyla eğitim çalışmalarında kullanmayı planlıyor.