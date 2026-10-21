Buenos Aires eyaletinin güneydoğusundaki Monte Hermoso sahilinde gerçekleşen keşifte, Bahía Blanca kentinden gelen iki kişi kıyıda dikkatlerini çeken kemik kalıntılarını fark etti. Buldukları parçaları fotoğraflayarak yetkililere haber veren vatandaşların ihbarı üzerine, Vicente Di Martino Doğa Bilimleri Müzesi uzmanları harekete geçti.

BİNLERCE YIL ÖNCE YAŞAYAN DEV HAYVANA AİT OLABİLİR

Monte Hermoso sahilinin merkezi bölümünde bulunan fosilin, tarih öncesi çağlarda Güney Amerika'da yaşamış megaterium adlı dev bir tembel hayvana ait olabileceği değerlendiriliyor. Günümüzdeki tembel hayvanların soyu tükenmiş akrabaları olan bu canlılar, geçmişte bölgenin en büyük kara memelileri arasında yer alıyordu.

Uzmanlar, deniz hareketleri ve kıyıdaki aşınmanın fosilin ortaya çıkmasında etkili olduğunu belirtiyor. Bulunan kemik parçası, ayrıntılı inceleme ve korunma işlemleri için Vicente Di Martino Doğa Bilimleri Müzesi'ne götürüldü.

İlk değerlendirmeler kalıntının bir megateriuma ait olabileceğine işaret etse de kesin tür tespiti henüz yapılmadı. Fosilin yaşı ve hangi hayvana ait olduğu, gerçekleştirilecek bilimsel çalışmaların ardından netleşecek.

BÖLGEDE DAHA ÖNCE DE TARİH ÖNCESİ İZLERE RASTLANDI

Keşfin yapıldığı Monte Hermoso ve çevresi, Arjantin'in önemli paleontolojik alanları arasında bulunuyor. Bölgede daha önce dev tembel hayvanlar, gliptodontlar ve başka tarih öncesi canlılara ait fosilleşmiş ayak izleri tespit edilmişti.

Özellikle Pehuen Có-Monte Hermoso koruma alanında bulunan izler, binlerce yıl önce bölgede yaşayan hayvanların çeşitliliğine ilişkin önemli bilgiler sunuyor. Bazı megaterium türlerinin boylarının 6 metreyi aşabildiği biliniyor.

Son keşfin bölgenin tarih öncesi yaşamına ilişkin araştırmalara katkı sağlaması beklenirken, müze yetkilileri sahillerde benzer kalıntılarla karşılaşan vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. Fosillerin bulundukları yerden çıkarılmaması ve vakit kaybetmeden uzmanlara haber verilmesi gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, iki kişinin kalıntıya müdahale etmeden durumu bildirmesinin, bilimsel değeri bulunan fosilin korunmasını sağladığını belirtti.