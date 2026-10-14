Özellikle Norfolk bölgesindeki Hemsby kasabasında yaşananlar, kıyı şeridindeki tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. Dalgaların ve fırtınaların aşındırdığı toprak, evlerin altındaki zemini ortadan kaldırıyor. Son 16 yılda İngiltere kıyılarında en az 183 evin kaybedildiği belirtiliyor.

EVLERİN ALTINDAKİ TOPRAK YOK OLUYOR

Hemsby'de denize yakın inşa edilen evler, kıyı çizgisinin gerilemesiyle birlikte giderek daha büyük risk altında kalıyor. Şiddetli fırtınalar sırasında dalgaların kıyıya vurması, kumlu zeminin aşınmasını hızlandırıyor.

Bazı evlerin bahçeleri tamamen ortadan kalkarken, kimi yapılar uçurumun hemen kenarında ayakta durmaya çalışıyor. Güvenliğin sağlanamadığı noktalarda ise binaların kontrollü biçimde yıkılması gerekiyor.

Kıyı erozyonu yalnızca evleri değil, sahil yollarını ve bölgedeki altyapıyı da tehdit ediyor. Yerleşim alanlarının denize doğru kaybolması, kıyıda yaşayanların başka bölgelere taşınmasını gündeme getiriyor.

KIYI ŞERİDİ HER YIL DEĞİŞİYOR

İngiltere'nin doğu kıyıları, dalga hareketleri ve fırtınalar nedeniyle kıyı erozyonunun yoğun yaşandığı bölgeler arasında bulunuyor. Özellikle kumlu ve kolay aşınabilen zeminlerde denizin ilerleyişi daha belirgin hale geliyor.

Kıyı koruma yapıları bazı bölgelerde aşınmayı yavaşlatabilse de her yerleşimi uzun vadede korumak mümkün olmuyor. Bu nedenle risk altındaki evlerin tahliyesi ve bazı yapıların yıkılması, yerel yönetimlerin başvurduğu önlemler arasında yer alıyor.

Uzmanlar, deniz seviyesinin yükselmesi ve şiddetli fırtınaların kıyıdaki yerleşimler üzerindeki baskıyı artırabileceğine dikkat çekiyor.