Chungcheongnam eyaletindeki Sinduri sahili çevresinde yürütülen çalışma kapsamında yaklaşık 78 bin 900 metreküp kumun birikmesi sağlandı. Bu miktarın, yaklaşık 4 bin 600’den fazla 25 tonluk kamyonun taşıyabileceği kum hacmine eşdeğer olduğu belirtiliyor. Çalışmalar, kıyı erozyonunu azaltırken doğal yaşam alanlarının da yeniden oluşmasına katkı sağlıyor.

BİNLERCE GÖNÜLLÜ DESTEĞİYLE KUMULLAR YENİDEN OLUŞUYOR

Kore Ulusal Park Servisi tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında Gijipo ve Sambong gibi kıyı bölgeleri dahil olmak üzere 14 farklı alanda onarım faaliyetleri gerçekleştirildi. Binlerce gönüllünün katıldığı projeyle birlikte yaklaşık dokuz futbol sahası büyüklüğünde yeni bitki yaşam alanı oluşturuldu.

Bambu çitler, rüzgarın hızını keserek taşınan kumların belirli bölgelerde birikmesini sağlıyor. Zamanla bu birikintiler yükselerek doğal kumullara dönüşüyor. Oluşan yeni bitki örtüsü ise kumu sabitleyerek sistemin kendi kendini sürdürebilmesine yardımcı oluyor. Bu yöntem, sert beton yapılar yerine doğanın kendi döngüsünden yararlanılması nedeniyle düşük müdahaleli çevre çözümleri arasında gösteriliyor.

DOĞAL KALKAN GÖREVİ GÖRÜYOR

Uzmanlara göre kıyı kumulları, fırtına dalgaları, taşkınlar ve deniz seviyesindeki yükselmeye karşı doğal bir bariyer görevi üstleniyor. Güney Kore'deki uygulama, kıyı şeridini korumanın yanı sıra ekosistemin yeniden canlanmasına da katkı sağlıyor. Ülkede bulunan Sinduri kıyı kumulları, bölgenin en önemli doğal alanlarından biri olarak kabul edilirken, benzer restorasyon projelerinin diğer deniz parklarına da yayılması planlanıyor.