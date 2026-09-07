İngiltere'nin Lancashire bölgesindeki Fylde kıyılarında 2013 yılında başlatılan proje, beklenenin ötesinde bir başarıya ulaşarak yerleşim yerlerini sel riskinden korumaya başladı. Yılbaşı kutlamalarının ardından toplanan binlerce atık çam ağacının St. Anne Plajı'na yerleştirilmesiyle yürütülen çalışma sonucunda, kıyıda 90 metre uzunluğunda yeni kumul hatları oluştu. ÇAM AĞAÇLARI DENİZ TAŞKINLARINI NASIL ENGELLİYOR? Mevcut kum tepelerinin önüne yerleştirilen ağaç dalları, rüzgârın hızını keserek rüzgârla taşınan kumu bünyesinde tutuyor. Ağaçların etrafında biriken kumlar zamanla birleşerek kıyı boyunca uzanan dayanıklı kumullar meydana getiriyor. Sadece 2025 yılında projeye 2 binden fazla çam ağacı dahil edilirken, gömülen ağaçların çürümesiyle oluşan organik madde kıyıdaki toprak yapısını güçlendiriyor. YENİ KUMULLAR KIYI EKOSİSTEMİNİ NASIL ETKİLEDİ? Kum birikiminin artmasıyla birlikte bölgede doğal bitki örtüsü gelişmeye ve hareketli kumu sabitlemeye başladı. Oluşan yeni kumul yapısı, fırtına ve yüksek dalgaların kıyıdaki konutlar ile işletmelere ulaşmasını engellerken, aynı zamanda çok sayıda bitki ve hayvan türü için korunaklı bir habitat sağladı.

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