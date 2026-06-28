Hazırlanan plan kapsamında açık denizde bulunan kumun kıyıya taşınarak plajın 1980'li yıllardaki genişliğine yaklaştırılması hedefleniyor. Projeyi destekleyenler bunun kıyıyı koruyacağını savunurken, çevre savunucuları ise doğal sürece müdahale edildiğini ve sorunun asıl kaynağının kıyıya çok yakın inşa edilen yapılar olduğunu öne sürüyor.

DENİZDEN BİNLERCE METREKÜP KUM TAŞINACAK

Projeye göre deniz tabanındaki yaklaşık 75 bin metreküp uyumlu kum çıkarılarak Kaanapali Plajı'na taşınacak. Bunun 50 bin metreküplük bölümü sürekli daralan kıyı şeridini genişletmek için kullanılacak, kalan 25 bin metreküplük kısmıyla ise plajın üst bölümü yükseltilerek dalgalara karşı daha dayanıklı hale getirilecek. Çalışmalar tamamlandığında bazı noktalarda plaj genişliğinin yaklaşık 12 ila 24 metre artırılması hedefleniyor.

Kumun kıyıya ulaştırılması için denizde konuşlandırılacak vinçli platformlar, taşıma mavnaları ve kıyıya uzanan geçici iskele sistemleri kullanılacak. Daha sonra iş makineleri kumu sahil boyunca yayarak plajın yeniden şekillendirilmesini sağlayacak.

PROJE BÖLGE HALKINI İKİYE BÖLDÜ

Plajın çevresindeki oteller ve turizm işletmeleri projeyi desteklerken, çok sayıda çevre savunucusu ve yerel sakin farklı bir çözüm öneriyor. Eleştirilere göre denize yeniden kum dökmek yalnızca geçici bir çözüm sunacak ve kıyı erozyonunun temel nedenini ortadan kaldırmayacak.

Uzmanlar, deniz seviyesinin yükselmeye devam etmesi halinde kıyıya çok yakın konumdaki yapıların gelecekte daha büyük risk altında kalacağını belirtiyor. Bu nedenle bazı çevre grupları, kıyıya sürekli müdahale etmek yerine yapıların zamanla daha iç kesimlere taşınmasını savunuyor.