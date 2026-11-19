Avrupa'ya ulaşmak isteyen göçmenlerin kullandığı tekneler, yolcuların karaya çıkarılmasının ardından yeniden denize açılmıyor. Yetkililer tarafından belirlenen alanlarda toplanan teknelerin oluşturduğu manzara, Kanarya Adaları'nın son yıllarda karşı karşıya kaldığı düzensiz göç hareketliliğini gözler önüne seriyor.

TEKNELER KIYIDA ÜST ÜSTE BİRİKTİRİLİYOR

El Hierro, Afrika'nın batı kıyılarından yola çıkan göçmenlerin Atlantik üzerinden ulaşmaya çalıştığı Kanarya Adaları'ndan biri. Özellikle Batı Afrika'dan hareket eden tekneler, günler sürebilen zorlu deniz yolculuğunun ardından adaya varıyor.

Bu yolculuklarda kullanılan ahşap tekneler, bölgedeki yerel yetkililer açısından ayrı bir sorun oluşturuyor. Yolcuların tahliye edilmesinden sonra kıyıda kalan teknelerin kaldırılması, taşınması ve uygun şekilde bertaraf edilmesi gerekiyor.

Kasım ayında göçmen teknelerinin gelişinde yaşanan büyük artış, adadaki limanların kapasitesini de zorladı. La Restinga Limanı'nda biriken onlarca tekne bölgeden kaldırıldı. Limandaki yoğunluk, yalnızca göçmenlerin karşılanması ve barınması açısından değil, teknelerin depolanması bakımından da sorun oluşturdu.

KASIM AYINDA GELEN TEKNE SAYISI REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Yaklaşık 12 bin kişinin yaşadığı El Hierro Adası'na yalnızca kasım ayının ilk yarısında 90'dan fazla göçmen teknesi ulaştı. Yılın önceki 10 ayında adaya gelen tekne sayısı ise 66 olarak kaydedilmişti.

14 Kasım'da Kanarya Adaları'na 15 tekneyle 1580 kişinin ulaşması, Atlantik göç rotasında tek günlük rekor olarak kayıtlara geçti. Ertesi gün ise yalnızca El Hierro'ya yedi tekneyle 1261 kişi geldi.

İspanya hükümeti, artan göç hareketliliği üzerine bölgede acil önlemler aldı. Kurtarma ekiplerinin güçlendirilmesi, göçmenlerin diğer adalara nakledilmesi ve sağlık hizmetlerinin desteklenmesi için ek kaynak ayrıldı.

Afrika'nın batı kıyılarından yola çıkan göçmenlerin yolculuğu, kimi zaman bir haftayı aşabiliyor. Aşırı kalabalık teknelerle gerçekleştirilen Atlantik geçişi, dünyanın en tehlikeli göç rotalarından biri olarak kabul ediliyor.