Olay, Yeni Güney Galler eyaletindeki Eden kasabasında bulunan Aslings Plajı'nda yaşandı. Kıyıya vuran canlıların deniz tavşanı olarak bilinen bir deniz salyangozu türü olduğu belirlendi.

BİNLERCESİ KIYIYA VURDU

Deniz tavşanlarının sahilde toplu halde görülmesinin, bölgede yaşanan doğal alg çoğalmasıyla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Uzmanlara göre bu canlılar beslendikleri bazı alglerden aldıkları toksinleri vücutlarında biriktirebiliyor.

Kıyıya vuran canlıların sayısı ilk etapta binlerle ifade edilirken belediye ekipleri sahilde temizlik çalışması başlattı. Yüksek gelgitin bir bölümünü yeniden denize taşımasıyla sayıları azalsa da kıyının bazı noktalarında hâlâ deniz tavşanlarına rastlanıyor.

ÖZELLİKLE KÖPEKLER İÇİN TEHLİKELİ

Uzmanlar, deniz tavşanlarının özellikle köpekler için ciddi zehirlenme riski oluşturabileceğini belirtiyor. Hayvanların bu canlıları yalaması, ağzına alması veya yutması tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor.

İnsanlar için aynı düzeyde bir zehirlenme tehlikesi bulunmadığı belirtilse de canlılara dokunulmaması öneriliyor. Temas halinde ellerin yıkanması ve gözlere dokunulmaması gerekiyor.

Yetkililer, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlardan evcil hayvanlarını kıyıya vuran canlılardan uzak tutmalarını istedi.