Donegal'deki Narin Plajı'nda görülen ve bilimsel adı Physalia physalis olan zehirli deniz canlıları, halk arasında Portekiz savaş gemisi olarak biliniyor. Mavi ve mor renkleriyle dikkat çeken bu canlıların, rüzgâr ve deniz akıntılarının etkisiyle İrlanda kıyılarına taşındığı değerlendiriliyor.

SAHİLLERDE ZEHİRLİ CANLI UYARISI

Mavi ve mor renkli, şişkin yapılarıyla tanınan Portekiz savaş gemisi canlıları, uzun ve zehirli dokunaçlara sahip. Denizanasına benzemelerine rağmen farklı bir canlı grubunda yer alıyorlar.

Bu canlıların dokunaçları insanlarda şiddetli ağrıya, ciltte kızarıklığa ve bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Yetkililer, sahilde görülen canlılara yaklaşılmaması ve özellikle çocukların uzak tutulması gerektiğini belirtiyor.

KIYIYA VURDUKTAN SONRA DA TEHLİKELİ

Portekiz savaş gemisi canlılarının en dikkat çekici özelliklerinden biri, karaya vurduktan sonra da tehlike oluşturabilmeleri. Ölmüş gibi görünen canlıların dokunaçları, temas halinde zehirli hücrelerini harekete geçirebiliyor.

Yetkililer, sahilde bu canlılarla karşılaşan kişilerin kesinlikle dokunmaması gerektiğini vurguluyor. Temas halinde bölgenin ovuşturulmaması, deniz suyuyla durulanması ve şiddetli belirtiler ortaya çıkarsa tıbbi yardım alınması öneriliyor.

Narin Plajı'ndaki görüntüler, deniz akıntılarıyla farklı bölgelere taşınabilen zehirli canlıların kıyılarda oluşturabileceği tehlikeyi yeniden gündeme getirdi.