Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, büyük kirliliğe neden olan izmaritler sebebiyle, İspanya ve Fransa'da olduğu gibi Türkiye'de de sahillerde sigara içilmesinin yasaklanmasını ve izmarit atanlara yüksek para cezaları verilmesini istedi.

Türkiye'de yaz mevsimiyle birlikte Akdeniz ve Ege sahilleri başta olmak üzere plajlarda yoğunluk artmaya başladı. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği plajlarda içilen sigaraların izmaritleri büyük kirliliğe yol açıyor. Turizmde Türkiye'nin rakibi olan Akdeniz ülkelerinden İspanya ve Fransa'da ise birçok sahilde sigara içmek yasak. Bu yasağa uymayanlara uygulanan cezalar 30 avrodan başlayıp 2 bin avroya kadar çıkıyor.

DENİZ VE ÇEVRE KORUMA DERSİ OLMALI

Denizi ve çevreyi kirletmemenin en güzel yolunun eğitim olduğunu vurgulayan İzzet Ünlü, şu ifadeleri kullandı:

"Bu iş eğitimle başlar, ilkokuldan başlar. Milli Eğitim müfredatına 'Deniz ve Çevre Koruma Dersi' konulmasını çok arzu ediyorum. Antalya'da senelerdir temizlik yapıyoruz ve en çok sigara izmariti topluyoruz. Biliyorsunuz İspanya'da bu yasaklandı. Kanarya Adaları'nda, Güney Fransa'da, Sardinya'da plajlara sigara içme yasağı getirildi. 30 avrodan 2 bin avroya kadar yaptırım uygulanıyor."

KONYAALTI SAHİLİ'NDEDİR İZMARİT TEHDİDİ

İspanya ve Fransa sahillerindeki uygulamanın Türkiye'de de hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Ünlü, şöyle devam etti:

"Sahillerimizde sigara içmenin yasaklanması deniz ve çevre bakımından önemli bir konu. Örneğin Konyaaltı Sahili'nde dolaştık, her taraf sigara izmariti dolu. Bunlar nehirlere, kanalizasyonlara ve oradan direkt denize gidiyor; içme sularına karışıyor. Hem sağlığımız hem doğamız için çok zararlı. Kanserojen bir madde olan izmarit, doğada ancak 10 ila 15 yıl arasında yok olabiliyor."

BELEDİYELERE ÖNEMLİ GÖREV DÜŞÜYOR

Bu konuda sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra özellikle belediyelerin taşın altına elini koyması gerektiğini belirten Ünlü, çöp kutuları ve yönlendirici tabelaların artırılması gerektiğini söyledi:

"Vatandaşların bilinçlendirilmesi gerekiyor. Sahil boyu banklarda vatandaşlarımız denize karşı oturup keyif yapıyor ama o bankın yanına sigara izmaritini koyacağı bir çöp kutusu veya küllük gibi materyaller eklenirse, tabelalarla yönlendirme yapılırsa sorumluluk sahibi insanlar oraya çöp atmayacaktır."

İZMARİT ATANLARA CEZAİ İŞLEM UYGULANMALI

Yere sigara izmariti atmanın cezası olduğuna dikkat çeken İzzet Ünlü, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ve Bolu Belediyesi'nin uygulamalarını örnek gösterdi:

"Bu belediyeler zabıta birimlerine sigara izmariti atanlara ceza yazma yetkisi verdi. Antalya'da da bunun işlemesi gerekiyor. Ayrıca nasıl trafik fahri müfettişleri varsa; çevre ve deniz fahri müfettişlerinin olması da bir gereklilik. Bunun da değerlendirilmesini arzu ederiz."

PİLOT UYGULAMA ANTALYA’NIN 4 BÜYÜK PLAJINDA

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın işlettiği halk plajlarında "dumansız plaj" uygulaması resmen başlatılıyor. Belçika, Fransa ve İspanya’daki başarılı örneklerden yola çıkan yetkililer, ilk adımı Antalya’daki Lara, Belek, Çamyuva ve Beach Park plajlarında atıyor.

Uygulamayla çocukların dumana maruz kalmadığı, ailelerin huzurlu vakit geçirdiği ve izmaritlerin denizi kirletmediği temiz sahiller amaçlanıyor. Antalya'da başlayan bu çevreci hareketin zamanla tüm Türkiye’ye yayılması bekleniyor.