Esenyurt'ta Mine Şenel ve ağabeyi İbrahim Şenel'in 10 yıldır iş yerlerinde baktığı ve mikroçipli olduğu belirtilen 11 yaşındaki 'Alaş' isimli köpek, 26 Temmuz Pazar günü saat 08.30 sıralarında iş yerinden uzaklaştıktan sonra iddiaya göre belediye ekiplerince götürüldü. Günlerce köpeği arayan Şenel kardeşler, 30 Temmuz Perşembe günü bir barınak görevlisinin attığı video ile köpeğin Esenyurt Belediyesi barınağında olduğunu öğrendi.

SAHİPLİ KÖPEĞİN ÖLDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ

Alaş'ı geri almak üzere barınağa giden Mine Şenel ve İbrahim Şenel, köpeğin yaşamını yitirdiğini öğrendi. Barınak yetkililerinin ilk olarak kendilerine yanlış bir kedi/köpek gösterdiğini ve ardından köpeğin "çoklu organ yetmezliği" nedeniyle salı günü öldüğünün söylendiğini belirten Mine Şenel, karnedeki tarihlerde oynama yapıldığını ve sahipsiz sanılarak kulağına küpe takıldığını öne sürdü. Yaşı olan köpeğin uyuşturucu iğne veya uygulanan yöntemler nedeniyle alındığı yerde hayatını kaybettiğini savunan Şenel, ölüm nedeninin netleşmesi için otopsi raporu istediklerini dile getirdi.

BARINAK ÖNÜNDE ARBEDE VE TEPKİ

Köpeğin cansız bedenini alıp otopsi yaptırmak istediğini ancak kendisine verilmediğini belirten İbrahim Şenel ise barınak müdürü ve görevlilerle tartışma yaşadıklarını, görevlilerin üzerine yürüdüğünü iddia etti. Yaşanan gerginlik anları cep telefonu kamerasına yansırken, Şenel ailesi 10 yıldır aileden bir birey gibi baktıkları Alaş'ın ölümüyle ilgili sorumluların tespit edilerek cezalandırılmasını talep etti.