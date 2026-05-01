Jonas Lauwiner, İsviçre hukuk sisteminde "sahipsiz" olarak kayıtlı arazilerin talep edilebilmesine olanak tanıyan düzenlemeyi kullanarak geniş bir alanı kontrolü altına aldı. Uzun süren tapu sicil incelemeleri sonucunda ormanlık bölgeler, eski yollar ve miras anlaşmazlığı nedeniyle sahipsiz kalan arazileri belirleyen Lauwiner, söz konusu 117 bin metrekarelik alanı hiçbir ödeme yapmadan kendi adına kayıt ettirdi.

ARAZİLERİNDEN GEÇENLERDEN YOL HAKKI TALEP ETMEYE BAŞLADI

Lauwiner’in üzerine tescil ettirdiği alanlar arasında, yerleşim yerlerinde günlük olarak kullanılan 80'den fazla yolun da bulunduğu belirlendi. Kontrolündeki yolları kullanmak isteyen bölge sakinlerinden "bakım katkı payı" adı altında ücret talep etmeye başlayan Lauwiner, çevredeki arazilerde inşaat yapmak isteyenlerden de geçiş hakkı karşılığında ödeme istedi. Bu durum yerel halk ve belediye yönetimleri arasında ciddi bir gerilim oluşturdu.

KRALLIĞINI İLAN ETTİ

Kendisini "kral" ilan eden ve Burgdorf kentindeki bir binayı "sarayı" olarak adlandıran Lauwiner hakkında bazı hukukçular "kötüye kullanım" suçlamasıyla dava açtı. Ancak mahkemenin bu davayı reddetmesi, İsviçre hukuk sistemindeki söz konusu düzenlemeyi tekrar tartışmaya açtı. Yaşanan gelişmeler üzerine Bern başta olmak üzere bazı kanton yönetimleri, sahipsiz arazilerin öncelikli olarak belediyelere devredilmesini öngören yasal düzenlemeler üzerinde çalışma başlattı.

"SİSTEMİ DİJİTAL OLARAK TARADIM"

Eleştirilere yanıt veren Lauwiner, süreçte herhangi bir şiddet veya zor kullanmadığını, tüm arazi toplama işlemlerini dijital ortamdaki tapu kayıtlarını tarayarak gerçekleştirdiğini savundu. Yaptığı işlemi "dijital arazi operasyonu" olarak tanımlayan Lauwiner, kamu düzenine tehdit oluşturmadığını öne sürdü. Yetkililer ise sistemin bireysel çıkar amacıyla istismar edilmesini önlemek adına benzer durumların tekrar yaşanmaması için acil önlemler planlıyor.