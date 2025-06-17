Bu sezon yakaladığı yüksek reytingler ile en başarılı yapımlar arasında gösterilen Sahipsizler dizisi, yarın yayınlanacak 28. bölümüyle sezon finali yapacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerinde yer aldığı dizinin sezon finali çekimlerinde büyük bir kriz yaşandı.

USTA OYUNCU SET ÇALIŞANLARINA KÜFRETTİ

Bu sezonun her hafta reytinglerini artırarak zirveye yerleşen tek dizisi olan Sahipsizler'de 28. bölüm çekimleri sırasında dizide 'Cevdet' rolüne hayat veren oyuncu Reha Özcan öfke patlaması yaşadı.

Gece sahneleri sırasında yemek arası verileceği sırada gerilen Özcan, aniden reji ekibine peş peşe ağır küfürler sarf etti. Yaşanan bu durum sette herkesi şoke etti. Daha sonra Reha Özcan işini tamamlayıp herkese iyi tatiller dileyip ayrılsa da gelen haberlere göre bu durum öfkeleri dindirmedi.

ÇALIŞANLAR YAPIMCIYA ŞİKAYET ETTİ

Öte yandan ikinci sezonda dizide olmayacağı öğrenilen oyuncuyla ilgili yasal haklarını kullanmak isteyen ve durumu yapım şirketi OGM Pictures’a rapor eden genç isimler olduğu öğrenildi. Reha Özcan’ın hakkında gündeme gelen bu iddiayla ilgili yapacağı açıklama merak konusu oldu.