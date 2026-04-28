Belce Örü ERÇİN

Zekeriya ALBAYRAK

Enflasyonla mücadele programı lafta kaldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yıllardır konuşmalarında “Enflasyon sorununu ülkemizin gündeminden çıkarmakta kararlıyız. Enflasyonu tek hanelere düşüreceğiz. Önümüzdeki dönemi yeni bir şahlanışın dönüm noktası haline getireceğiz” ifadelerinin yer aldığı onlarca açıklama yaptı.

İLKİ EKİM 2018

Bu yöndeki ilk açıklamasını 21 Ekim 2018’de TÜGVA Genel Merkezi açılışında yapan Erdoğan, bu söylemi sıklıkla tekrarladı. Erdoğan, Mart 2026’da şu ifadeleri kullandı: “2026, sabrımızın meyvelerini toplayacağımız, Türkiye’nin küresel ligdeki yerini tartışılmaz bir konuma sabitleyecek bir şahlanış, reform yılı olacak.” Fakat 8 yılda şaha kalkan Türkiye değil enflasyon oldu.

Erdoğan’ın ‘şahlanışın dönüm noktasındayız’ dediği Ekim 2018’de dolar 6.03 lira, Euro 7 lira, motorinin litre fiyatı 5.30 lira, peynirin kilosu 26.5 lira, 1 ekmek 1.5 lira, kıymanın kilosu ise 40 lira idi. Bugün, dolar 45.20 lira, Euro 52.89 lira, motorin 71.72 lira, benzin 63 lira, peynir 250 lira, ekmek 17.5 lira, 1 kilogram dana kıyma ise 750 lira seviyesinde. Bu veriler aslında hayat pahalılığının geldiği noktanın göstergesi. Enflasyon verisi de savaş gibi dışsal etkenlere daha açık hale geldi. Enflasyon nisanda yüzde 4.18 artarken, yıllık enflasyon yüzde 32.37 olarak gerçekleşti.

ÜFE %3.17’YE ÇIKTI

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yıllık bazda yüzde 28.59 yükselirken, aylık bazda yüzde 3.17 seviyesine çıktı. Aylık bazda, giyim ve ayakkabıda yüzde 8.94, konutta (su, elektrik, doğalgaz) yüzde 7.99, ulaştırmada yüzde 4.29, gıda ve alkolsüz içecekte yüzde 3.70 artış gerçekleşti.

Bakan’ın ‘yükseliş geçici’ söylemi kalıcı hale geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, nisan ayı enflasyonuna yönelik Orta Doğu’daki savaşın emtia özellikle de akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, “Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz” açıklamasını yaptı. Bakan Şimşek, enflasyondaki yükselişin geçici olduğu yönündeki ilk açıklamasını 2024 Ocak enflasyonunu yüzde 6.7 olarak açıklanmasının hemen ardından yapmıştı. Tarihlere bakılırsa geçici yükselişin kalıcı hale geldiği ve kronikleştiği söylenebilir.