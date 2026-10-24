Usta sanatçı Hakkı Bulut, İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde sahne aldığı sırada aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Konser sırasında yaşanan sağlık sorunu, sanatçının hayranlarını endişelendirdi. DURUMUNUN İYİ OLDUĞU AKTARILDI Hakkı Bulut’un sağlık durumuna ilişkin açıklama, menajeri İrfan Gün’den geldi. Bulut’un tansiyonunun yükselmesi nedeniyle rahatsızlandığını belirten Gün, sanatçının genel durumunun iyi olduğunu ve endişe edilecek bir durum bulunmadığını ifade etti. Hastanede yapılan kontrollerin ardından Hakkı Bulut’un ilerleyen saatlerde taburcu edildiği bildirildi.

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