Ünlü şarkıcı Sevcan Orhan, 28 Haziran gecesi Kıbrıs’ın Lefkoşa kentinde verdiği konser sırasında sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Performansı sırasında bir anda rahatsızlanan Orhan’a ilk müdahaleyi orkestra arkadaşları yaptı.

Orhan, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay sonrası şarkıcının kalp krizi geçirdiği iddia edildi, ancak kısa süre sonra bu iddiaların doğru olmadığı açıklandı.

'İYİYİM, ARAYAN VE SORAN HEREKESE TEŞEKKÜR EDERİM'

Sevcan Orhan, sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından videolu bir açıklama yaptı. Sevenlerini bilgilendirmek isteyen Orhan, “Selamlar, iyiyim. Arayan, soran herkese teşekkür ederim” dedi.

Ünlü sanatçı açıklamasında, “Cumartesi akşamı Kıbrıs’ta bir tansiyon düşüklüğü sebebiyle bir kalp ritim bozukluğu yaşadım. Sadece iyi olduğumu bilmeniz için bu videoyu çektim” ifadelerini kullandı.

Çıkan bazı haberlere kırgın olduğunu belirten Orhan, “Sevenlerime sesimi ulaştırmak istedim. İyi ki varsınız” diyerek destek veren herkese teşekkür etti.