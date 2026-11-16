Müzik kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Deniz Seki, bu kez yapımcı kimliğiyle gündeme geldi. Serkan Bülbül ile birlikte kendi müzik şirketini kuran sanatçı, 'Winwin Record$' çatısı altındaki ilk projesi için de hazırlıklarını tamamladı.

İLK PROJE YOLDA

Winwin Record'un ilk çalışması olan “Yaptığına Değer mi?” adlı şarkı, 20 Kasım'da tüm dijital müzik platformlarında dinleyiciyle buluşacak. Söz ve müziği Murat Akduman'a ait parçanın klibi ise Emrah Özbilen yönetmenliğinde çekildi.

Yeni girişimiyle ilgili heyecanını dile getiren Deniz Seki, “Hayatımın ikinci perdesini aralıyorum” sözleriyle müzik kariyerindeki yeni dönemin sinyalini verdi.