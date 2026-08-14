Gökhan Türkmen, Harbiye Açıkhava’da verdiği konserde sevenleriyle buluştu. Konserin açılışını “Aşk Lazım” şarkısıyla yapan Türkmen, kendisi için özel olarak hazırlanan sahne kostümleriyle de dikkat çekti. Şarkıcının iki takımında toplam 12 bin özel taşın el işçiliğiyle tek tek işlendiği öğrenildi.

SAHNE KOSTÜMLERİ İÇİN 12 BİN TAŞ İŞLENDİ

Gökhan Türkmen için özel olarak tasarlanan iki takım, yoğun bir el işçiliğiyle hazırlandı. Kostümlerde toplam 12 bin özel taş kullanılırken, taşların her biri tek tek işlendi.

“AŞK LAZIM” YİNE EVLİLİK TEKLİFİNE SAHNE OLDU

Türkmen’in konser açılışında seslendirdiği “Aşk Lazım” şarkısı ise bir kez daha romantik bir ana eşlik etti. Şarkı sırasında bir çift evlilik teklifiyle geceyi unutulmaz hale getirdi.

ŞARKIYLA YAPILAN TEKLİF SAYISI 9’A ÇIKTI

“Aşk Lazım” şarkısı, Gökhan Türkmen’in konserlerinde evlilik tekliflerinin de vazgeçilmez adreslerinden biri oldu. Şarkının bugüne kadar tam 9 evlilik teklifine eşlik ettiği belirtildi.