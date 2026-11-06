Şarkıcı Emir Can İğrek, İstanbul'da verdiği konserde annesi Aysel İğrek'in 10 gündür hastanede tedavi altında olduğunu duyurdu. Sanatçı, sahne hayatında ilk kez bir konserinde yanında yer alamayan annesi için Sezen Aksu'nun eserini seslendirirken sahnede gözyaşlarına hakim olamadı.

ANNESİNİN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA NELER SÖYLENDİ?

Konser sırasında izleyicilere hitap eden şarkıcı, annesi Aysel İğrek'in sağlık sorunları nedeniyle 10 gündür hastanede müşahede altında tutulduğunu açıkladı. Bugüne kadar çıktığı tüm sahnelerde kendisine eşlik eden annesinin ilk kez salonda bulunamadığını belirten İğrek, izleyicilere yaşadığı süreci aktardı. Aysel İğrek'in hangi rahatsızlık gerekçesiyle hastanede tedavi gördüğüne dair henüz ayrıntılı bir tıbbi bilgilendirme yapılmadı.

Açıklamasının ardından sahnede duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarını tutamayan şarkıcı, repertuvarında bulunan Sezen Aksu'ya ait "Unuttun mu Beni" adlı eseri hastanede tedavi gören annesine armağan etti. Şarkının seslendirildiği anlarda konser alanında sessizlik oluşurken, parçanın tamamlanmasıyla birlikte alandaki dinleyiciler alkışlarla şarkıcıya destek verdi. Olumsuz hava koşullarına ve yağışa rağmen gerçekleşen açık hava konserinde sahne alan sanatçı, yaşanan duygusal anların ardından planlanan konser programını sürdürdü. Konser boyunca annesinin yokluğuna vurgu yapan İğrek'in sahnedeki o anları izleyicilerin cep telefonu kameralarına da yansıdı.