''Pazar Gezmesi” programına konuk olan şarkıcı Hatice, neşeli anlarda yaptığı “Sürahi Nine” taklidiyle izleyenleri güldürdü. Ünlü isim, program boyunca samimi tavırlarıyla dikkat çekerken, madalyonun diğer yüzündeki sağlık mücadelesini ise ilk kez bu kadar açık yüreklilikle anlattı.

SAHNEYE ÇIKMASA BİLE PARA YAĞIYOR

Hatice, sosyal medyada en çok konuşulan açıklamalarından birini finansal durumu hakkında yaptı. Sahne çalışmalarından bağımsız bir gelir akışına sahip olduğunu belirten ünlü şarkıcı, “Hiç sahneye çıkmasam bile aylık 200 bin TL kazancım var” sözleriyle dikkat çekti. Bu açıklama, programın ardından magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

BOTOKS YAPTIRDI, KOLLARI UYUŞTU

Diş sıkma sorunu nedeniyle başvurduğu “masseter botoks” işleminin ardından kollarında ve bacaklarında uyuşma hissetmeye başladığını anlatan şarkıcı Hatice, yaşadığı sürecin kendisini endişelendirdiğini belirtti. Ünlü isim, bu deneyimi üzerinden estetik uygulamaların bilinmeyen risklerine dikkat çekti.

ESTETİK YAPTIRSA DA FİLTREDEN VAZGEÇMEYEN ÜNLÜLER

Ünlüler dünyasını hedef alan açıklamalarda bulunan şarkıcı Hatice, yalnızca kendi yaşadıklarını değil, sanat camiasındaki estetik müdahaleler ve yoğun filtre kullanımını da eleştirdi. Ünlü isim, “Onca estetiğe rağmen fotoğraflarında hâlâ filtre kullanıyorlar” sözleriyle dikkat çekti.

''İHANETİ AFFEDERİM''

Hatice, özel hayatına dair merak edilen soruları da samimiyetle yanıtladı. Geçmiş evliliklerinden ihanet konusuna bakışına kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı, “İhanete uğrarsam affederim, ayrılmam ama süründürürüm” sözleriyle dikkat çekti.

